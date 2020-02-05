الشيخ أحمد المنصور: بصمة مضيئة وإنجازات مميزة للفريق متقاعد عبدالله النواف

برعاية وحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور أقيم ظهر اليوم بنادي ضباط الجيش حفل تكريم نائب رئيس الأركان السابق الفريق متقاعد عبدالله النواف.

هذا وقد أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في كلمة له خلال حفل التكريم بمسيرة الفريق متقاعد عبدالله النواف، الذي ترك بصمة مضيئة وإنجازات مميزة خلال فترة عمله في مختلف المناصب التي تقلدها، مثمناً معاليه جهوده التي بذلها الفريق في تطوير القدرات ورفع مستوى الأداء لكافة وحدات الجيش.

كما تمنى معاليه للفريق متقاعد عبدالله النواف، دوام التوفيق والنجاح في حياته القادمة لخدمة هذا الوطن المعطاء تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله.

بدوره ألقى رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر كلمةً بهذه المناسبة عبر فيها عن تقديره لمسيرة الفريق النواف خلال فترة عمله والتي امتدت لسنوات عدة، موضحاً أن ما بذله من جهود تأتي ثمرةً لاستشعاره بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وحرصاً منه على أداء مهامه بكل تفانٍ وإخلاص.

مؤكداً سعادته على ثقته التامة بأن سعادة نائب رئيس الأركان الفريق الركن خالد صالح الصباح سوف يمضي في طريق التطوير والتأهيل والعمل على استكمال جهود القيادات السابقة تجاه مختلف وحدات الجيش الكويتي، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد.

حضر حفل التكريم رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان الفريق الركن خالد صالح الصباح ووكيل وزارة الدفاع بالتكليف الشيخ فهد جابر العلي الصباح وأعضاء مجلس الدفاع العسكري والوكلاء المساعدين بوزارة الدفاع وعدد من كبار قادة الجيش.