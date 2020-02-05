وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني

استقبل وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في قاعة التشريفات بمطار الكويت الدولي مساء اليوم الأربعاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وكان في الاستقبال على أرض المطار كل من نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي وسفير دولة الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية عزيز الديحاني والسفير الأردني لدى البلاد صقر أبو شتال.

كما كان في الاستقبال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم المستشار عبدالمحسن الزيد وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.