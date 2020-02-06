«بلدية العاصمة»: قطع التيار عن 10 عقارات لسكن العزاب وإخلاء 3.. يناير الماضي

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن الحصيلة التى حققتها إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة العاصمة خلال يناير الماضي حيث قامت بتنفيذ عدة حملات ميدانية أسفرت عن الكشف على 63 موقع.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة العاصمة م.يوسف البذالي بأن الحملات التي نفذها المفتشين كان هدفها الكشف على الشكاوي الواردة عبر مواقع التواصل لبلدية الكويت إلى جانب التعامل الفوري مع المخلفات التى يتم رصدها أثناء الحملات الميدانية التى ينفذها المفتشين ، مؤكداً على أن الحملات مستمرة لحين القضاء على كافة التعديات على املاك ومخالفات البناء.

وأضاف البذالى بانه قد تم توجيه 21 انذاراً لتعديات على أملاك الدولة فضلا عن إصدار 13 كتاب لإزالة تعديات على أملاك الدولة إلى جانب توجيه 10 إنذارات داخل حدود العقار لمخالفة أنظمة البناء بالاضافة إلى تحرير 4 مخالفات لسكن عزاب و توجيه 9 إنذارات لسكن عزاب.

وتابع قائلا بأنه تم قطع التيار عن10 عقارات لسكن العزاب فضلا عن إخلاء 3 عقارات من العزاب إلى جانب حجز 4 ملفات فنية بالاضافة إلى إحالة 6 كتب للبحث والتحري.

ودعا البذالى الجميع بعدم إقامة أى تعديات على أملاك الدولة تجنباً للمخالفة والغرامة ، لافتاً إلى أن المفتشين لن يتهاونوا في تطبيق لوائح ونظم البلدية بكل حزم على المخالفين.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الاتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب “24727732” في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .