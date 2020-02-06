وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري البحرين وليبيا لدى الكويت

تسلم معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي اليوم الخميس في مكتبه نسخة من أوراق اعتماد السفير صلاح المالكي سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى دولة الكويت.

وأعرب معالي وزير الخارجية خلال اللقاء عن تمنياته للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات التاريخية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين المزيد من الترابط والتلاحم والازدهار.

كما تسلم معالي الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح نسخة من اوراق اعتماد سفير ليبيا الشقيقة لدى دولة الكويت سليمان لساحلي.

واعرب معالي وزير الخارجية خلال اللقاء عن تمنياته للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار احمد الشريم وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.