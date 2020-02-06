وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر بحث ونظيره الأردني تعزيز العلاقات الثنائية

التقى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية اليوم الخميس في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد.

وأجريت خلال اللقاء مباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات كما تم مناقشة آخر المستجدات في المنطقة والتطورات التي تشهدها القضايا الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء السفير خالد سليمان الجارالله نائب وزير الخارجية والسفير فهد أحمد العوضي مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي والسفير أيهم عبداللطيف العمر مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية والسفير عزيز رحيم الديحاني سفير دولة الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية والسفير صقر أبو شتال سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت والمستشار أحمد عبدالرحمن الشريم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.