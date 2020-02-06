«الوطني لحقوق الإنسان» و«الداخلية» يبحثان أفضل السبل لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في البلاد

بحث وفد من الديوان الوطني لحقوق الإنسان برئاسة نائب رئيس الديوان الدكتورة سهام الفريح وعدد من الأعضاء اليوم الخميس مع وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام أفضل السبل لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في دولة الكويت.

وذكر بيان صحفي صادر من الديوان الوطني لحقوق الإنسان أن الفريح وهي أيضا رئيس لجنة حقوق الطفل في الديوان نوهت خلال اللقاء بدور قطاعات وزارة الداخلية الفاعل في تقبل الشكاوى والعمل بجهود متميزة لمعالجتها.

وقال البيان إن أعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان أعربوا خلال اللقاء عن خالص امتنانهم وتقديرهم لتجاوب الفريق النهام السريع والذي تمثل في إصداره عدة قرارات فورية إزاء كل ما قدم من مقترحات وتوصيات.

وأضاف أنه من أهم تلك القرارات دعم كل من إدارة الشرطة المجتمعية وإدارة الأحداث في وزارة الداخلية بمزيد من الكوادر والتخصصات المختلفة ومنها التخصصات النفسية والاجتماعية وإقامة دورات تدريبية لتأهيل تلك الكوادر بما يحتاجه العمل في هذه القطاعات إلى جانب وضع غرفة عمليات وخط ساخن لتلقي بلاغات الشكاوى.

وضم وفد الديوان الوطني لحقوق الانسان الذي حضر اللقاء بالاضافة الى الدكتورة الفريح كلا من عضو الديوان ورئيس لجنة الشكاوي والتظلمات في الديوان علي البغلي وعضو الديوان وعضو لجنتي الطفل والشكاوى منى العطية ومقرر لجنة حقوق الطفل والقائم بأعمال أمانة سر الديوان غيداء الشمالي.

كما حضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية بالاضافة الى الوكيل النهام كلا من مدير ادارة الشرطة المجتمعية العميد عبدالرحمن العبدالله ومدير ادارة العلاقات الدولية العقيد عادل السويد ومدير ادارة الاحداث العقيد عبدالوهاب الوهيب.