«الدراسات القضائية»: إنشاء مركز لتدريب القضاة في المعهد

وقع معهد الدراسات القضائية والقانونية والاتحاد العربي للقضاء الإداري مذكرة تفاهم ينشئ المعهد بموجبها مركزا لتدريب القضاة في مجال القانون والقضاء الإداري.

والتقى المستشار يوسف المطاوعة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية، أمس، بنظيره القاضي محمد عودة صالح الغزو – رئيس مجلس القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الاتحاد العربي للقضاء الاداري والمستشار محمد رسلان – نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية أمين عام الاتحاد العربي للقضاء الاداري، وذلك في مقر المجلس الأعلى للقضاء.

ويأتي هذا اللقاء في نطاق تبادل الخبرات القضائية وتعزيز روابط الاخوة والتعاون، والاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم.

وانتقل المستشاران محمد الغزو ومحمد رسلان إلى مقر معهد الدراسات القضائية؛ حيث تم التوقيع على مذكرة التفاهم المشار إليها مع مدير المعهد المستشار عويد الثويمر.

وقال المستشار الغزو ان العقبات التي تواجه القضاء هي واحدة ويواجهها الجميع ومن المهم الاستفادة من الخبرات للدول الشقيقة والمجالس القضائية للوصول إلى الحلول التي تفيد الجهاز القضائي في جميع الدول.