وكيل «العدل» للمراقبين ورؤساء الأقسام: مساعدة المراجعين وفق القانون.. وتبسيط الإجراءات

شدد وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي خلال اجتماعه مع المراقبين ورؤساء الأقسام الجدد الذين تم اختيارهم من قبل لجنة شؤون الموظفين لشغل المناصب الإشرافية الشاغرة في الوزارة، على “ضرورة مساعدة المراجعين وفق القانون، وأن يضعوا نصب أعينهم مساعدة الجميع وتبسيط الإجراءات التي يحتاجون إليها”.

وقال: «إننا في الوزارة نهدف إلى خلق بيئة مريحة للجميع تحفز على الإنتاج، تسود فيها أجواء الثقة والشفافية بين الموظفين، ونأمل أن نتحلى بحسن التعامل مع الآخرين سواء للمراجعين أو زملائنا الموظفين، وتقديم النصح والمساعدة في إطار القانون والصلاحيات الممنوحة لكم”.

وحض الشرقاوي المراقبين ورؤساء الأقسام على «بذل المزيد من الجهد لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة والارتقاء بها، والتحلي بالمسؤولية في العمل، والحرص على بث روح التعاون والمبادرة مع كل العاملين في الوزارة»، مشيرا الى أن «الوزارة تعقد آمالا كبيرة عليهم، للنهوض بالعمل وتطويره وعلى عاتقهم وعاتقنا جميعاً مسؤولية»، ومؤكداً «أهمية النجاح في العمل من خلال المبادرة والمتابعة، لاسيما أن المسؤولية كبيرة وشاقة، ونجاح العمل يجب ان يتحقق بوجود المسؤول المميز والمبادر».