سمو الأمير يهنئ ملكة بريطانيا بذكرى اعتلائها العرش

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اعتلاء جلالتها العرش مشيدا سموه بما شهده البلد الصديق في عهد جلالتها من إنجازات حضارية بارزة عززت من المكانة الرفيعة والمرموقة التي يحظى بها لدى المجتمع الدولي ومؤكدا سموه على الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تربط دولة الكويت والمملكة المتحدة والتطلع لتعزيزها في كافة المجالات راجيا سموه لجلالتها وللأسرة المالكة الكريمة موفور الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة وشعبها الصديق المزيد من الرقي.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اعتلاء جلالتها العرش متمنيا سموه لجلالتها وللأسرة المالكة الكريمة دوام الصحة والسعادة.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.