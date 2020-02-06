محافظة الأحمدي تدشن احتفالاتها بالأعياد الوطنية بمهرجان «أم الخير 2020»

تطلق محافظة الأحمدي غدا الجمعة ثاني فعالياتها احتفالا بالأعياد الوطنية هذا العام، وهي مهرجان أم الخير2020 ، الذي يستمر على مدى يومين بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية والتطوعية، في ستاد شركة نفط الكويت بمدينة الأحمدي حيث يشتمل على معارض مفتوحة بمشاركة شركة نفط الكويت، المشروعات الصغيرة، المقاهي الشعبية، اللجنة الكويتية للرياضات الجوية، فريق الكويت للطائرات الورقية، فريق مهندسون بلا حدود، مبادرات تراثية كويتية قديمة لفريق الطيبين وفريج جبلة، فريق الجمالة والخيالة، كما يزخر المهرجان بعدة عروض متميزة تقدمها، فرقة القرب الموسيقية وفرقة العرضة “وزارة الدفاع”، الفرقة النحاسية الموسيقية “وزارة الداخلية”، الفنانين بدر الشعيبي وابراهيم دشتي.

وبهذه المناسبة، أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح، أن غاية المحافظة واللجنة المنظمة هو إحياء ذكرى الأعياد الوطنية على النحو المشرف ورسم البسمة على وجوه الجميع عبر فعاليات هادفة ومبهجة، موجها الدعوة الى كافة أفراد الأسرة للحضور والاستمتاع في المهرجان الذي يشتمل على العديد من الفعاليات والعروض المتميزة.

وأعرب الخالد عن الشكر والتقدير إلى داعمي الاحتفالات، وزارة الاعلام بأجهزتها المختلفة، شركة نفط الكويت، شركة مصطفى كرم، والبنك التجاري الكويتي، والرعاة الإعلاميين ممثلين في صحف الأنباء والسياسـة وعرب تايمز، النهار، الجريدة، الكويتية، والوسط، مثمنا جهود أعضاء اللجنة العليا لإحتفالات المحافظة، واللجان الفرعية والجهات المشاركة الرسمية والأهلية والتطوعية، مؤكدا حرص المحافظة في كل أنشطتها على العمل بروح الفريق الواحد.

بدوره، قال مديرإدارة المكتب الفني والمنسق الإعلامي للاحتفالات إبراهيم الفودري، أن الفعاليات تبدأ في الواحدة ظهرا وتنتهي في العاشرة مساء، مؤكدا أن المهرجان عائلي بالدرجة الأولى ويهدف إلى رسم الفرحة على وجوه المواطنين والمقيمين ولم شمل الأسرة في مناسباتنا الوطنية العزيزة على قلوب الجميع، منوها إلى ضرورة إتباع تعليمات رجال الأمن واللجان المنظمة والتعاون معهم حرصا على سلامة وأمن الجميع.

وأشار إلى أن المحافظـة هيأت لضيوفها مواقف للسيارات وباصات لنقلهم الى موقع المهرجان، وعلامات إرشادية كافيه، وخدمات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كاشفا العديد من المسابقات والجوائز والفعاليات الترفيهية والتوعوية الهادفة والمفاجآت المتنوعة في ركن الأطفال.