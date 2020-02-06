الجامعة العربية تشيد بمساهمات الكويت في صندوقي «القدس» و«الاقصى»

ثمنت جامعة الدول العربية اليوم مساهمات دولة الكويت في صندوقي «القدس» و«الأقصى» اللذين أنشأتهما القمة العربية بالقاهرة عام 2000 لدعم القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في تقرير أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية فيما يتعلق بانجازات الصندوقين وذلك على هامش اعمال اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والاعداد للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

واشاد التقرير في هذا السياق بمساهمات المغرب والمملكة العربية السعودية والعراق في صندوقي «القدس» و«الأقصى» مشيرا الى بلوغ حجم الموارد المدفوعة في حساب الصندوقين 993 مليون دولار.

واوضح ان من بينها 681 مليون دولار من الالتزامات الاساسية للدول العربية نحو 236 مليون دولار دعما اضافيا أقرته قمتا «بيروت» 2002 و«سرت» 2010 ومبلغ 25ر76 مليون دولار دعما اضافيا أقرته قمة «البحر الميت» 2017.

وذكر التقرير الذي عرض على اللجنة ان اجمالي المشاريع الانمائية لصندوق «الاقصى» بلغ حوالي 372 مليون دولار صرف منها 306 ملايين موضحا ان حجم المشاريع التي أوكلت الهيئات المالية العربية تنفيذها الى ادارة الصندوق من مخصصاتها السنوية لدعم التنمية في فلسطين بلغ 588 مليون دولار.

ولفت التقرير الى ورود حوالي 475 مليون دولار الى حسابات «البنك الاسلامي للتنمية» من مخصصات تلك المشاريع مبينا ان هناك تواصلا مستمرا مع الهيئات المالية العربية من أجل المزيد من التعاون.

وذكر الامين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال علي ان اجتماع اللجنة تابع التقدم المحرز في تنفيذ قرارات قمة «بيروت» التنموية في جوانبها الاقتصادية.

وأوضح علي في تصريح صحفي بختام الاجتماع ان اللجنة أعدت تقريرا شاملا حول متابعة تنفيذ قرارات قمة «بيروت» خاصة ما يتعلق بدعم الاقتصاد الفلسطيني وما يتعلق بالخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية بالقدس المحتلة 2018-2022.

وقال ان اللجنة الوزارية رفعت تقريرا بنتائج أعمالها الى الدورة 105 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري والمقرر انعقادها في وقت لاحق اليوم بمقر الجامعة العربية.