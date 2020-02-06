«نزاهة»: استقبال أي معلومات حول شبهات رشاوى صفقة «أيرباص»

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية «نزاهة» اليوم الخميس فتح باب استقبال أية معلومات وبيانات عما يتم تداوله وإثارته من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول شبهات رشاوى في صفقات طائرات «أيرباص» ولها علاقة بأطراف كويتية.

وقال الناطق الرسمي والأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق بالهيئة الدكتور محمد بوزبر لوكالة الأنباء الكويتية إن «نزاهة» قامت بذلك تفعيلا للمادة 24 من قانون إنشائها والتي تمكنها من مباشرة إجراءتها القانونية المتعلقة بجمع المعلومات والاستدلالات بخصوص وقائع الفساد من تلقاء نفسها.

وأضاف بوزبر أن «نزاهة» باشرت التواصل مع وسائل الإعلام والصحف المحلية التي تناولت الأخبار لتزويدها بكل الدلائل والبيانات والمعلومات التي تحت يدها مع إمكانية استدعاء أي شخص له علاقة بالموضوع للمثول أمامها وتقديم إفادته بهذا الشأن.

وذكر أنه سيتم تفعيل التعاون الدولي والتواصل مع هيئات إنفاذ القانون ذات الصلة فى المملكة المتحدة للوقوف على طبيعة الإجراءات التي اتخذت والتعاون المشترك فى مجال جمع الاستدلالات والمعلومات.

وأشاد باستجابة شركة الخطوط الكويتية ومجلس إدارتها واستعدادهم لتقديم كل المعلومات والمستندات اللازمة إلى «نزاهة» ليتسنى لها بموجب اختصاصها دراستها وتحليلها والوقوف على مدى توافر شبهات ارتكاب جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.