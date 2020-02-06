سمو الأمير يعزي الرئيس التركي بضحايا الانهيار الثلجي وانشطار طائرة الركاب

بعث حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية الى فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة اعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانهيار الثلجي الذي وقع في محافظة كان شرقي تركيا وحادث انشطار طائرة الركاب التركية الذي وقع في مطار اسطنبول الدولي واللذين اسفرا عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين سائلا سموه حفظه الله المولى تعالى ان يتغمدهم بواسع مغفرته ورحمته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية الى فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانهيار الثلجي الذي وقع في محافظة كان شرقي تركيا وحادث انشطار طائرة الركاب التركية الذي وقع في مطار اسطنبول الدولي راجيا سموه الباري جل وعلا للضحايا الرحمة وللمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.