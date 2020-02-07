اللواء الديين زار أحد منتسبي المباحث الجنائية المصاب بالمستشفى أثناء تأدية مهام عمله

قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤن الامن الجنائي اللواء خالد عبدالله الديين ، بزيارة احد منتسبي الادارة العامة للمباحث الجنائية في المستشفى أثر إصابته أثناء تأدية مهام عمله، مؤكداً متابعة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انس الصالح وسعادة وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام للحالة الصحية له وتمنياتهم له بالشفاء العاجل.

واستمع من الطاقم الطبي المعالج ظروف وموقف الحالة الصحية والطبية للمصاب، مثنياً على الاهتمام والرعاية التي يحظى بها منتسبي المؤسسة الأمنية من قبل القيادة العليا بالوزارة.