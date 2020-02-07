«الهلال الأحمر» توزع مساعدات على الأسر المحتاجة في حديقة الشهيد

أكدت جمعية الهلال الاحمر اليوم الجمعة العمل على تكثيف جهودها لمساندة الأسر المحتاجة داخل الكويت بهدف رسم البسمة على وجوه الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والأرامل.

وقالت امين عام الجمعية مها البرجس في تصريح صحفي عقب توزيع مساعدات متنوعة على الاسر المحتاجة في حديقة الشهيد بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير ان “بهجتنا بالأعياد الوطنية لا حدود لها وهي فرصة لإسعاد ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال وأسرهم واعطائهم فسحة مناسبة للترويح عن أنفسهم من خلال الألعاب”.

واوضحت البرجس ان الجمعية قامت بتوزيع هذه المساعدات على 500 مستفيد من الاسر المحتاجة من ارامل ومرضى وذوي احتياجات خاصة وذوي الدخل الضعيف.

وذكرت أن أعضاء الفريق التطوعي المشارك ساهموا بانجاح الفعالية إيمانا منهم بدور الجمعية في مساندة ودعم تلك الأسر لزرع البسمة على وجوه الأطفال وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المحتاجة.

وافادت بأنه في كل عام يزداد عدد المشاركين من الأسر المحتاجة بمثل هذه المناسبة داعية القطاع الخاص ورجال الاعمال والمواطنين الى دعم جهود الجمعية الانسانية لخدمة المجتمع.

وأكدت حرص الجمعية على دعم افراد تلك الاسر والاستمرار بتقديم كل أشكال المساعدات الممكنة لهم سعيا منها لمساندتهم وإعانتهم على تحمل ظروفهم المعيشية عبر سلسلة من المشاريع والبرامج المختلفة على الساحة المحلية.