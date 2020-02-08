مهرجان أم الخير 2020 رسم السعادة والبهجة على وجوه آلاف العائلات

أجواء بهجة وفرحة غامرة عاشتها مدينة الاحمدي خلال مهرجان أم الخير 2020 الذي نظمته محافظة الاحمدي على مدى يومي الجمعة والسبت ضمن برنامج احتفالاتها بالاعياد الوطنية بمشاركة الآلاف من عائلات المواطنين والمقيمين الذين امتلأ بهم استاد شركة نفط الكويت بمدينة الاحمدي.

وبهذه المناسبة جدد محافظ الاحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح التهنئة الي الكويت قيادة وحكومة وشعبا، واشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها منتسبوا المحافظة والمشاركون بالمهرجان لإسعاد الجمهور ورسم البهجة والفرحة على وجوه الجميع، متوجها بالشكر الى فريق مهندسون بلا حدود، وفريق الطيبين وفريج جبلة، فريق الخيالة، منوها الى العروض المتميزة التي قدمتها ، فرقة القرب الموسيقية وفرقة العرضة “وزارة الدفاع”، والفرقة النحاسية الموسيقية “وزارة الداخلية”، والفنانان المتألقان بدر الشعيبي وابراهيم دشتي، إضافة الى المساهمات المتميزة للشباب الكويتي اصحاب المشروعات الصغيرة، والمقاهي الشعبية، واللجنة الكويتية للرياضات الجوية، وفريق الكويت للطائرات الورقية وفريق هوترود للسيارات التاريخية.

وتوجه المحافظ بالشكر والتقدير إلى داعمي ورعاة الاحتفالات، وزارة الإعلام بأجهزتها المختلفة، شركة نفط الكويت، شركة مصطفى كرم، والبنك التجاري الكويتي، والـرعاة الإعـلاميين ممثلين في صحف الأنباء والسياسـة وعرب تايمز، النهار، الجريدة، الكويتية، والوسط، مثمنا جهود أعضاء اللجنة العليا لاحتفالات المحافظة، واللجان الفرعية والجهات المشاركة الرسمية والأهلية والتطوعية، داعيا أهالي الأحمدي للاستمتاع بالفعاليات التي تنظمها محافظة الاحمدي خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية ، مذكرا بالحفل الغنائي الكبير “فرحة الأحمدي” الذي يستضيفه استاد نادي الشباب مساء يوم الجمعة 14 فبراير بمشاركة الفنان الكبير نبيل شعيل والفنان المبدع عبدالله الرويشد والفنانة المتألقة أنغام ، واحتفالية استقبال الاشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي بمنفذ النويصيب يوم الاثنين 24 فبراير الجاري، داعيا الله سبحانه أن يديم اعيادنا وكويتنا الحبيبة واحة امن وامان واستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة.

وشهد المهرجان عروضا متميزة لفرقة القرب الموسيقية وفرقة العرضة التابعتين لوزارة الدفاع اضافة الى فرقة الخيالة والفرقة النحاسية التابعة لوزارة الداخلية وتفاعل الحضور بشكل كبير خاصة الاطفال مع عروض الشخصيات الكارتونية المحببة لهم

وقام محافظ الاحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح خلال اليوم الاول بجولة على الجهات المشاركة في المهرجان شاهد خلالها عروضا تراثية حية لفريق الطيبين وفريج جبلة.

وحرص الخالد على الحديث مع الجمهور المشارك في المهرجان وتناول الشاي في المقهى الشعبي ثم تفقد قرية الطفل التي اقامها فريق مهندسون بلا حدود وانتقل بعدها الى ركن المشروعات الصغيرة ودارت بينه وبين الشباب المشارك حوارات عديدة عن طبيعة مشاركاتهم ومنتجاتهم المتنوعة.

وخلال الجولة التي شملت فريق السيارات التاريخية المشارك بالمهرجان تابع المحافظ الاقبال اللافت على ركن تراث البادية

وفي نهاية اليوم الاول تفاعل الآلاف من الجمهور مع المطرب بدر الشعيبي الذي قدم عددا كبيرا من ابرز أغنياته التي حازت على اعجاب الحضور.

وشهد يوم امس “السبت” حضورا كبيرا واقبالا لافتا من الجمهور خاصة على قرية الطفل وركن المشروعات الصغيرة والعروض التراثية.

واختتم المهرجان بفقرة غنائية للمطرب ابراهيم دشتي حيث امتلأت جنبات استاد شركة نفط الكويت بالآلف من افراد عائلات المواطنين والمقيمين الذين حضروا للاستمتاع بفعاليات المهرجان على مدى اليومين.