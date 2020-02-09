«الأرصاد»: الطقس غير مستقر والرياح نشطة مثيرة للغبار.. وانخفاض للرؤية الأفقية

قال مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة العامة للأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي إن البلاد تشهد اليوم الأحد طقسا غير مستقر مع رياح شمالية غربية نشيطة مثيرة للغبار وانخفاض في الرؤية الأفقية.

وأضاف القراوي لوكالة الأنباء الكويتية أن البلاد تتأثر اليوم بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق إلى العصر وتتحسن الرؤية تدريجيا في حين تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض الملحوظ بداية من نهار يوم غد الاثنين.

وتوقع أن يكون طقس البلاد شديد البرودة ليلا بداية من الغد وأن تنخفض درجة الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي خصوصا على المناطق الغربية وأن تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 10 و 14 درجة.

وأضاف أن الرياح الشمالية الغربية تشهد نشاطا بصفة عامة على أغلب أنحاء الكويت وتتراوح سرعتها ما بين 20 و 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق مما يؤدي الى ارتفاع الأمواج أكثرمن سبع أقدام.

وذكر القراوي أن هذا الوضع يستمر ثلاثة أيام «الاثنين والثلاثاء والأربعاء» في حين تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى يوم الخميس المقبل.

وأشار إلى أن ذلك سببه تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوى سطحي متزامنا مع دخول كتلة هوائية باردة جافة تزيد الإحساس بالبرودة.