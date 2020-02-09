بلدية العاصمة: «كباسة» صديقة للبيئة بسوق المباركية

بحضور نائب المدير العام لشئون قطاع الخدمات خلف مسعود المطيري تم عرض كباسه تعمل بالطاقة الكهربائية للحد من التلوث وبحضور مدير إدارة الخدمات العامة محمود الفارسي ومدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية العاصمة مشعل العازمي وعددا من المهندسين بإدارة الخدمات العامة ومركز المدينة.

وأوضح المطيري بأنه قد تم معاينة الكباسه بتجربتها وإستخدامها في سوق المباركية للتأكد منها ومدى الإستفادة منها في العقود المستقبلية ، مؤكدا على أن البلدية تحرص كل الحرص على الإرتقاء بمستوى النظافة في البلاد والحد من التلوث وتداركه بإستخدام كباسات صديقة للبيئة تعمل بالنظام الكهربائي في العقود المستقبلية.