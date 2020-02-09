“القوى العاملة”: اجمالي العمالة الوطنية في القطاع الخاص بلغ 72 ألفا

كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع العمالة الوطنية سلطان الشعلاني ان اجمالي العمالة الوطنية في القطاع الخاص بلغ 72 ألفا مشيرا الى انه في العام 2002 الذي طبق خلاله قرار نسب العمالة الوطنية بلغ اجماليهم حينذاك 1600 مواطنا فقط.

واعلن الشعلاني على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة اليوم الاحد لاعلان اطلاق فعالية «لأنك تستاهل 3» لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص استحداث منصة التوظيف الالكترونية للقوى العاملة الوطنية خلال الربع الثاني من 2020 وذلك تحت رعاية وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل.

ولفت الى ان فعالية «لأنك تستاهل 3» التي سوف تقام على مدى يومي 12 و13 الجاري بمشاركة 10 بنوك محلية تستهدف توظيف قرابة 400 مواطن ومواطنة في القطاع المصرفي في اكثر من مهنة ووظيفة.

واوضح ان هذه المنصة تهدف الى الارتقاء بالخدمات المرتبطة بالقوى العاملة وتهتم بتطوير سوق العمل والعمالة الوطنية مشيرا الى ان تنامي اعداد المواطنين في هذا القطاع الحيوي يؤكد الاقبال الكبير للعمل خلاله حيث يستطيع العامل تحقيق طموحاته وآماله بصورة اسرع من الحكومي.

وبين الشعلاني انه خلال فعالية العام الماضي “لأنك تستاهل 2” بلغ اجمالي من اجروا المقابلة الشخصية 1356 مواطنا 622 اجتازوها بنجاح وتوظف منهم 256 في يوم واحد.

وقال ان الهيئة العامة للقوى العاملة تفخر بالاعلان عن انطلاق الفعالية التي تعد اضخم فعاليات التوظيف مبينا انه سيتم خلالها فتح قنوات الاتصال بين اكبر 10 بنوك محلية وبين الباحثين عن عمل من الشباب الكويتي الطموح والجاد في البحث عن فرص وظيفية.

واشاد الشعلاني بالطفرة الوظيفية للعمالة الوطنية المحققة في مجالات الاتصالات والبنوك لافتا الى ان الهيئة تسعى حاليا الى ايجاد مجالات اخرى في سوق العمل لدخول المواطنين اليها على سبيل المثال لا الحصر في قطاع وكالات السيارات.

من جانبه قال مدير الهيئة العامة للقوى العاملة احمد الموسى ان الهيئة لا تألوا جهدا في دعم الشباب الكويتي وتشجيعه بكل الوسائل ليتطور ويرتقي ويشارك الكويت في نهضتها الاقتصادية من خلال العمل والابداع في القطاع الخاص.

من جانبه اعرب مدير الموارد البشرية في بنك الكويت الوطني عماد العبلاني عن سعادته للمشاركة في هذه الفعالية التي ينتظرها البنك سنويا مؤكدا حرص البنك على توفير فرص وظيفية واعادة بناء قدرات الشباب والمساهمة في بناء الاقتصاد الكويتي.

وكشف العبلاني ان البنك الوطني وظف قرابة 730 مواطنا خلال العامين الماضيين سواء من الخريجين الجدد او اصحاب الخبرة.

من جهتها اكدت مديرة الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى حجاج حرص البنك على توظيف الباحثين عن العمل من النساء والرجال الى جانب الحرص على ايجاد معادلة متوازنة لتطوير عمل السيدات بالمناصب القيادية وكذلك الرجال.

من جانبه اكد المدير التنفيذي للموارد البشرية في بيت التمويل الكويتي طلال المطيري حرص «بيتك» على توفير فرص وظيفية للشباب الكويتي للعمل لديه معتبرا ان الاهتمام بالشباب احد ابرز محاور استراتيجية «بيتك» .