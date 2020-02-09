“الجهاز المركزي”: مستمرون بتقديم الخدمات والتسهيلات لـ”البدون”

قال الأمين العام بالإنابة في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الفريق متقاعد نجيب العثمان اليوم ان الدولة مستمرة بتقديم الخدمات والتسهيلات لهذه الفئة طبقا لما تضمنه قرار مجلس الوزراء 409 الصادر بعام 2011 والذي قنن وعمم تلك التسهيلات على مختلف أجهزة الدولة.

وقال العثمان خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أن الجهاز المركزي يقوم بالاشراف على تطبيق وتنفيذ بنود هذا القرار مع مختلف أجهزة الدولة المعنية مقدما خلال الاجتماع احصائيات مفصلة وأرقاما محددة حول مجمل هذه الخدمات.

وأشار إلى 29130 طالبا وطالبة درسوا على نفقة الدولة في المدارس الحكومية والخاصة خلال 2018 مضيفا ان عدد الطلبة المقيدين بجامعة الكويت بلغ 1265 طالبا وطالبة وقرابة 2000 طالب في كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال 2018 وكذلك 1155 يدرسون في الجامعات والكليات الخاصة.

ولفت إلى ما تم انجازه في مجال فتح فرص التوظيف موضحا ان الجهاز المركزي أطلق آلية للتوظيف في مارس 2012 الامر الذي مكن من تعيين 2066 في الوزارات والهيئات الحكومية حتى الان اضافة الى 549 يعملون في القطاع النفطي و1086 في الجمعيات التعاونية وكذلك 2300 عسكري من ابناء الكويتيات التحقوا بالجيش خلال السنوات الثلاث الاخيرة.

وفي مجال اصدار الوثائق اوضح العثمان انه تم في 2019 اصدار1961 شهادة ميلاد ووفاة و1402 شهادة زواج وطلاق كما اصدرت الإدارة العامة للمرور 1861 رخصة قيادة جديدة وقامت بتجديد 23723 خلال عام 2018.

وذكر ان فئة المقيمين بصورة غير قانونية معفيون من كافة الرسوم الصحية المطبقة على غير الكويتيين وان علاجهم مجاني في كافة المراكز الصحية الحكومية كما تمنح الأسرة بطاقة تموين اسوة بالمواطن الكويتي مشيرا الى أن تكلفة المواد التموينية المقدمة لهذه الفئة تجاوزت قيمتها 20 مليون دينار خلال 2018.