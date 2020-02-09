عمادي: «الأوقاف» فعّلت استراتيجيتها في معرض «رواق 2»

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المهندس فريد عمادي حرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تفعيل خطتها الاستراتيجية الرامية إلى التميز والشراكة والريادة في العمل.

وقال عمادي عقب افتتاح معرض «رواق 2» الذي تنظمه إدارة التخطيط الاستراتيجي في القاعة الكبرى بالمسجد الكبير صباح اليوم الأحد، إن معرض «رواق 2» يعد فرصة مناسبة للإطلاع على ابداعات وأنشطة إدارات وزارة الأوقاف.

وأضاف عمادي، أن هذه التجارب المتميزة التي نراها اليوم في معرض رواج يدفعنا إلى توفير الدعم اللازم لتنمية وتطوير هذه الأفكار والإبداعات التي سنوثقها في اجتماع لجنة التخطيط المقبل.