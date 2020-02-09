سمو الأمير استقبل الوفد البرلماني المشارك في مؤتمر «دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين»

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والسادة أعضاء الوفد البرلماني الذي شارك في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي “دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة «قضية العرب والمسلمين»” والذي عقد بالعاصمة عمان في المملكة الاردنية الهاشمية.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة.