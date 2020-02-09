سمو الأمير يعزي ملك تايلاند بضحايا حادث إطلاق نار في مركز للتسوق

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى جلالة الملك ماها فاجيرالونكورن ملك مملكة تايلاند الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع داخل أحد مراكز التسوق في العاصمة بانكوك وأودى بحياة العشرات من الضحايا والمصابين معربا سموه رعاه الله عن استنكار دولة الكويت لهذا العمل الإجرامي المروع والذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى جلالة الملك ماها فاجيرالونكورن ملك مملكة تايلاند الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع داخل أحد مراكز التسوق في العاصمة بانكوك متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.