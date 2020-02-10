‫فيصل الشمري: «البديل الإستراتيجي».. انتقاص لحقوق الموظفين الجدد ومثالبه كثيرة‬

أعرب رئيس نقابة مساعدي المهندسيين فيصل عبدالعزيز الشمري عن رفضه مشروع البديل الإستراتيجي ما لم تطلع عليه وتشارك في صياغته جميع النقابات العمالية قبل إقراره والتصويت عليه.

وعلل الشمري رفضه للمشروع في تصريح صحفي، أن فيه من انتقاص لحقوق الموظفين الجدد والتغيير في الدرجات الوظيفية ومثالب كثيرة تجعل إقرار هذا المشروع أمرًا مستحيلًا.

وأكد الشمري أن عنوان البديل الاستراتيجي الذي تسوق له الحكومة بعنوان توحيد الرواتب يحمل في تفاصيله ظلم كبير على الموظفين وسيزيد من بؤس الموظفين في ظل الغلاء المعيشي وتدني الرواتب في القطاعات الحكومية.

وشدد الشمري على ضرورة تكاتف جميع النقابات العمالية وإصدار بيان مشترك قبل البدء بطرح المشروع وليكون الشعب الكويتي مطلع على هذا المشروع الذي يعنيهم بالدرجة الأولى قبل أن يقر مثل هذا المشروع المهم والذي يحدد المستوى المعيشي للمواطنين.

وحذر الشمري نواب مجلس الأمة من التفريط بحقوق المواطنين والتنازل عنها مهما كلف الأمر ولن نسمح بمساومة الحكومة براتب الموظف الكويتي.