بلدية الجهراء: رفع 10 سيارات ومصادرة 9 دروب من الأخشاب والإطارات

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة بالجهراء بعدة حملات مكثفة على مناطق الصليبية والسالمي والصبية لتطبيق كافة لوائح النظافة على المخالفين فضلا عن رفع المخلفات والأنقاض والسيارات المهملة.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالجهراء فهد القريفة، أنه تم وضع خطة عمل مكثفة لرفع مستوي النظافة بالمحافظة من خلال حملات مكثفة على جميع المناطق فضلا عن رصد المخالفين والتعامل معهم بشكل فوري طبقا للوائح وأنظمة البلدية.

وأضاف القريفة أنه تم رفع 10 سيارات مهملة وإرسالها لموقع الحجز بالبلدية فضلا عن رفع حمولة 5 دروب من الأخشاب و4 دروب من الإطارات المستعملة من قبل مراقبة النظافة والتى أشرف عليها مراقب عام النظافة مشعل الديحاني ورئيس مراكز النظافة دحام العنزي ومسئول مركز الصليبية حسين العنزي بمشاركة 40 عامل نظافة.

وتابع بالقول أنه مراقبة إشغالات الطرق حررت 7 مخالفات تضمنت 5 مخالفات بائع متجول ومخالفتي مساحة فضلا عن مصادرة براميل وأعندة خشبية يستغلها الباعة الجائلين والتى أشرف عليها مراقب عام إشغالات الطرق محمد مانع العجمي.

وأختتم القريفة، أن المفتشين يقومون بصفة دورية برصد المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، مناشدا الجميع بالالتزام بلوائح وأنظمة البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة.