جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ثقته في رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمستشار بالديوان الأميري د. عبدالله المعتوق، مستشاراً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة للعام الرابع على التوالي.

وتلقى د. المعتوق كتاب التجديد من الأمين العام للأمم المتحدة بتعيينه مستشاراً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة برتبة وكيل أمين عام لفترة رابعة اعتباراً من 14 مارس 2020م وحتى 13 مارس 2021 م وفق الشروط والأحكام واللوائح والقوانين الإدارية المعمول بها في الأمم المتحدة.

وأعرب الأمين العام أنطونيو غوتيريس في كتابه عن سعادته وامتنانه لقبول د. المعتوق التجديد له في هذا المنصب، آملاً له التوفيق والسداد والنجاح.

وبدوره، ثمن د. المعتوق هذه الثقة الأممية المتجددة، آملاً أن يواصل جهوده بكل دأب من أجل خدمة الإنسانية، وتعزيز جهود الشراكة مع الأمم المتحدة في ظل ما يموج به العالم من أزمات وكوارث إنسانية خطيرة.

وأضاف د. المعتوق: إن تجديد الثقة به لعام جديد هو تجديد للثقة في العمل الخيري الكويتي بشكل خاص والعمل الخيري العربي والإسلامي بشكل عام، وكذلك شهادة من الأمم المتحدة بأهمية الشراكة مع العمل الخيري بالنظر إلى دوره المحوري في إغاثة المنكوبين ودعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030م وتلبية احتياجات المجتمعات الفقيرة من دون تمييز.

الجدير بالذكر أن د. المعتوق تقلّد منصب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة منذ مارس 2017م، كما شغل منصب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لأربعة أعوام متتالية«2012م – 2016م»في عهد الأمين العام السابق بان كي مون.