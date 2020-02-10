المنظمة العربية للتنمية الزراعية تفتتح مكتبها في الكويت

افتتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، صباح اليوم، مكتبها الإقليمي لشبه الجزيرة العربية في الكويت.

وأكد مدير عام هيئة الزراعة الشيخ محمد اليوسف أن افتتاح المكتب جاء لتحقيق التعاون والتكامل بين المنظمة وبلدان الإقليم، خدمة لبلوغ أهداف التنمية الزراعية والأمن الغذائي، مشيرا إلى وجود فجوة غذائية عربية في مستويات ليست محل الرضا وذلك بسبب عوامل متعددة.

وبين اليوسف أن بعض العوامل يصعب التحكم فيها، كالتغيرات المناخية وغيرها من العوامل الطبيعية وهذا ما يستوجب وضع سياسات وتدابير ناجحة وعاجلة، من أجل الرفع الدائم للإنتاج الزراعي وتنويعه باستخدام الوسائل العلمية والتكنولوجية التي أثبتت جدارتها في محيطات أخرى.

واشار اليوسف إلى أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية يمكن أن تكون لها قيمة مضافة في مجال الوسائل العلمية والتكنولوجية، من خلال استشراف الفرص التي يمكن أن تتاح والعمل على استفادة الدول العربية منها.