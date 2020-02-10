فعاليات توعوية لـ«إعانة المرضى» للتحذير من فيروس كورونا

أعلن مدير ادارة التنمية الاجتماعية بجمعية صندوق إعانة المرضى جاسم الربيع عن انطلاق الدورة الجديدة للمشروع التوعوي الوطني “مدرستي ترقى بصحتي 5” للتحذير من مخاطر فيروس كورونا الجديد، مشيرا انه تم استئناف العمل بالمشروع في دورته الجديدة بعد عودة المدارس تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني والذي يهدف لتقديم 240 محاضرة خلال الفصل الدراسي الثاني 2019/2020 سيتم عملها في أكثر من 200 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية الثلاثة « الابتدائية والمتوسطة والثانوية » للبنين والبنات.

وقال الربيع، “بفضل الله تعالى انطلقت الاسبوع الماضي الخميس 6 من فبراير 2020 أولى فعاليات المشروع الوطني بشراكة مجتمعية بين جمعية صندوق اعانة المرضى والقطاع الحكومي ممثلاً في وزارة الصحة بإداراتها المختلفة وهي «ادارة تعزيز الصحة وادارة التغذية والاطعام وادارة خدمات العلاج الطبيعي وادارة الطوارئ الطبية وادارة صحة الفم والاسنان وادارة الصحة العامة ومركز الصحة النفسية وادارة الخدمات الصحية لكبار السن » ومع وزارة التربية في مناطقها التعليمية بالمحافظات الستة بدولتنا الحبيبة الكويت ومع القطاع الخاص ومع مركز انقاذ الحياة بجمعية صندوق إعانة المرضى”.

وأضاف الربيع، “كما يهدف المشروع في تحقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥ تحت قيادة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح قائد العمل الانساني حيث تهدف هذه الرؤية 2035 الى تحقيق التنمية المستدامة فيما يتعلق بالشراكات المجتمعية ودور منظمات المجتمع المدني فيها وأساليب تعزيز الصحة وتحسين جودة الحياة كما يهدف المشروع إلى تعزيز أنماط السلوكيات والعادات الصحية السليمة في نفوس أبنائنا الطلبة بمختلف فئاتهم ومراحلهم الدراسية اضافة الى أعضاء الهيئة التعليمية وذلك من خلال تقديم عدة محاضرات وورش عمل معززة للصحة بالتعاون مع أطباء واختصاصيين بوزارة الصحة سعيا لتحقيق أهداف وزارة التربية الرامية إلى رفع مستوى الوعي الصحي بين أبنائنا الطلبة وكافة فئات المجتمع”.

وقد أقيمت اولى الفعاليات بمدرسة عبد الله احمد الرومي الابتدائية بنين بمنطقة صباح الناصر بمحاضرة عن فيروس كورونا الجديد – المخاطر والوقاية – قدمتها الدكتورة صافيناز محمود و الدكتورة ايمان حسين من ادراة تعزيز الصحة كما قدمت محاضرة اخرى بمدرسة قمرية بمنطقة جابر الاحمد عن أضرار مشروبات الطاقة قدمتها اختصاصيتا تغذية واطعام مريم العنزي و روان الحمد من ادارة التغذية والاطعام بوزارة الصحة حيث تخلل هذين المحاضرتين الإجابة عن استفسارات الطلبة والحضور في جو تفاعلي مشترك بين جمهور الحضور .