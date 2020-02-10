«الغذاء»: نتطلع لتبني سياسات هادفة لتحسين صحة وتغذية المجتمع

قال مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري اليوم الاثنين ان الهيئة تتطلع الى تبني سياسات هادفة من شأنها تحسين صحة وتغذية المجتمع وضمان الأمن الغذائي للمستهلكين.

واضاف الكندري في كلمة افتتاح مؤتمر «عمل تغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال» الذي يستمر يوما واحدا ان تلك السياسات التي تسعى الهيئة لتبنيها تستند الى دراسات وبحوث مبنية على اسس علمية من خلال قطاع شؤون تغذية المجتمع وقطاعاتها الاخرى وبمشاركة وزارة الصحة وبالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية.

وأوضح ان الدول الأعضاء الدائمين في الأمم المتحدة يلتزمون بتبني وتنفيذ الإعلانات السياسية المعنية بالصحة لتحسين وتنمية فئات المجتمع ومن أهمها الأمهات والرضع وصغار الأطفال.

وأشار الى ان الامم المتحدة اصدرت في عام 2000 أهداف التنمية الالفية وتلتها عدة توصيات تطالب الدول بالالتزام بوضع الخطط وتنفيذها لتحسين الوضع الغذائي والصحي لشريحة الامهات والرضع وصغار الاطفال وتحقيق الأهداف المنشودة.

من جهتها، اكدت نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع الدكتورة نوال الحمد في كلمة مماثلة اهمية الدور التنموي والصحي لهذه الفئات العمرية بما يلزم دولة الكويت بتبني وتنفيذ الاستراتيجيات ذات العلاقة بالتعاون مع المنظمات الدولية وفي مقدمتها «اليونيسيف» ومنظمة الصحة العالمية.

وبينت الحمد انه على المستوى المحلى تحرص الجهات المعنية في دولة الكويت بتطبيق مبدأ الشراكة مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام وغيرها لتحقيق الأهداف المرجوة مثمنة الجهود البارزة لاعضاء اللجنة التنفيذية في وزارة الصحة.