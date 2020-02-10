ممثل سمو الأمير يشكر القائمين على مهرجان الموروث البحري الخليجي بختام دورته العاشرة

أعرب ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح عن الشكر للقائمين على مهرجان الموروث البحري الخليجي بدورته العاشرة لما قاموا به من إحياء وحفظ تراث الآباء والأجداد.

وقال الشيخ علي الجراح في تصريح صحفي على هامش الحفل الختامي للمهرجان الذي أقيم مساء أمس تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله “لا يسعني إلا أن أشكر القائمين على المهرجان والفريق وعلى رأسه سعادة أخي الشيخ سالم النواف الصباح رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان والجنود المجهولين لما قاموا به من إحياء وحفظ لتراث الآباء والأجداد”.

وأضاف أن ذلك “من الاهتمامات الكبيرة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه والله الموفق وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير”.