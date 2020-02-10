سمو الأمير يعزي الرئيس الجزائري باستشهاد جندي في تفجير مركبة مفخخة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد جندي جراء تفجير مركبة مفخخة استهدفت مفرزة للجيش في منطقة تيمياوين الحدودية معربا سموه عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي مؤكدا سموه موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد جندي جراء تفجير مركبة مفخخة استهدفت مفرزة للجيش في منطقة تيمياوين الحدودية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.