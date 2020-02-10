«الصحة»: مؤتمر «أمراض النساء والولادة» السنوي يبحث المستجدات العالمية للتخصص

قالت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الاهلية بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة فاطمة النجار اليوم الاثنين إن المؤتمر السنوي ال24 لأمراض النساء والولادة في الكويت يسلط الضوء على أحدث المستجدات العالمية في هذا التخصص.

وأوضحت النجار في كلمة بافتتاح المؤتمر الذي يقام تحت رعاية وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ويستمر ثلاثة أيام أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات المتخصصة يأتي في إطار حرص الوزارة على التطوير المستمر للأداء الطبي والفني للقطاع الصحي في البلاد.

وأضافت أن الوزارة تحرص في هذا الجانب على إقامة المؤتمرات وورش العمل وبرامج الأطباء الاستشاريين الزوار والتعليم الطبي المستمر.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيناقش أيضا أحدث التطورات في تخصص العقم وأطفال الأنابيب لافتة إلى أنه سيناقش كذلك أحدث المستجدات في الحمل عالي الخطورة قبل وبعد الولادة والأورام النسائية السرطانية للمبايض والرحم والطرق الجديدة للكشف المبكر عنها.

وأوضحت أن المؤتمر يسلط الضوء أيضا على أحدث التقنيات لتشخيص التشوهات الخلقية للجنين بالموجات فوق الصوتية وطب الأجنة وأحدث التقنيات في العمليات النسائية الدقيقة كالمنظار الرحمي والبطني والروبورت الآلي في العمليات النسائية وعمليات المسالك البولية النسائية.

وبينت أن المؤتمر سيبحث خفض نسبة الولادة بالعمليات القيصرية وذلك استعراض أحدث التقنيات في قراءة تخطيط نبض الجنين أثناء الولادة لافتة الى ما سيتوصل له المؤتمر من توصيات ستعمل الوزارة على الاستفادة منها للتطوير المستمر للأداء الفني وتحديث سياسات وبروتوكولات الرعاية الصحية بهذا التخصص الهام.

وأفادت النجار بأن المؤتمر يستضيف كوكبة من الاطباء الاستشاريين ذوي الخبرة في تخصصات النساء والولادة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والدنمارك والهند فضلا عن مشاركة كبيرة من الاطباء من داخل الكويت ودول الخليج والدول العربية.