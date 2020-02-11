«الصحة»: ‫جولات تفتيشية على 196 مرفق صحي أهلي للتأكد من صلاحية تراخيصها

كشفت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة د. فاطمة النجار عن القيام بجولات تفتيشية من قبل قسم التفتيش في إدارة التراخيص الصحية طالت 196 مرفق صحي أهلي خلال فترة 6 شهور، وذلك بهدف التأكد من وجود تراخيص للمرافق وصلاحية مزاولة المهنة للعاملين فيها، لافته في الوقت الى رصد عدة مخالفات تم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.

وذكرت في تصريح صحافي على هامش افتتاحها المؤتمر الرابع والعشرين للنساء والولادة نيابة عن وزير الصحة د.باسل الصباح، أن الـ 196 مرفق صحي أهلي موزعين على 94 مستوصف، و30 عيادة تخصصية و65 مركز طبي، علاوة على 7 مستشفيات.

وقالت د. النجار في كلمتها: المؤتمر الرابع والعشرين للنساء والولادة يتيح الفرصة لإلقاء الضوء على أحدث المستجدات العالمية في تخصص أمراض النساء والولادة، حيث سيناقش أحدث التطورات في تخصص العقم وأطفال الأنابيب والجديد لنجاح هذا العلاج، فضلا عن مناقشة أحدث المستجدات في الحمل عالي الخطورة قبل وبعد الولادة، و الأورام النسائية السرطانية للمبايض والرحم والطرق الجديدة للكشف المبكر عنها، بالاضافة أحدث التقنيات لتشخيص التشوهات الخلقية للجنين بالموجات فوق الصوتية وطب الأجنة، و أحدث التقنيات في العمليات النسائية الدقيقة كالمنظار الرحمي والبطني والروبورت الآلي في العمليات النسائية وعمليات المسالك البوليه النسائية، كما سيتم مناقشة خفض نسبة الولادة بالعمليات القيصرية عن طريق أحدث التقنيات في قراءة تخطيط نبض الجنين أثناء الولادة

من جانبها، أعلنت رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى العدان ورئيس المؤتمر د.عبير الذايدي عن مشروع لتجديد العيادات الخارجية في قسم النساء والولاده قريبا لتشتمل على عيادات عامة وعيادات تخصصية لأمراض النساء

وكشفت عن تجديد حوادث “النساء والولادة” و”وحدة الحمل الأولي المبكر” قريبا، كما سيتم تجديد غرف العمليات في جناح الولادة عبر زيادة غرف العمليات الى 2 بدلا من واحدة لعمل العمليات القيصرية

وعن المؤتمر، أشارت الى أنه سيساهم في تبادل الخبرات والمهارات عبر مشاركة ٩ خبراء أجانب من مختلف دول العالم، ممثلة بـ “إنجلترا و الولايات المتحدة الأمريكية و الدنمارك وايطاليا والهند، وذلك للتحدث في جلسات هذا المؤتمر وتقديم خلاصة تجاربهم وخبراتهم العلمية واستعراض أحدث الطرق والتقنيات المستخدمة في الدراسات والأبحاث ‫ ‬الطبية في تخصص النساء والولادة مما سيساهم في اتاحة سبل المعرفة واتاحة التقنيات والأساليب الحديثة للإرتقاء في الخدمات الصحية.

وتابعت: كما سيشارك في فعاليات هذا المؤتمر 1000 ممارس طبي من أطباء وقابلات ولادة وممرضين وفنيين وطلبه طب من جامعة الكويت، مؤكدة على العمل بتوصيات المؤتمر اللإستفادة منها للتطوير المستمر للأداء الفني وتحديث سياسات وبروتوكولات الرعاية الصحية بهذا التخصص الهام.