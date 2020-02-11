بلدية «العاصمة»: تحصيل 2902 دنياراً نظير إصدار 111 ترخيصاً

أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن الإنجازات التي حققتها إدارة التراخيص الهندسية بالعاصمة خلال شهر يناير الماضي حيث قامت الإدارة بإصدار 111 ترخيصاً «بناء حديث – تعديل وإضافة – هدم» برسوم بلغت 2902 دينارا.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير إدارة التراخيص الهندسية م. نزار أحمد العواد أن الإدارة قامت إصدار كافة التراخيص الخاصة بالبناء بالسكن الخاص والاستثماري إلى جانب إصدار كافة التراخيص الخاصة بالتعديلات والإضافة والترميم والهدم ودراسة كافة المخططات الإنشائية للإعلانات بالإضافة إلى متابعة أعمال تعهدات الإشراف الخاصة بالمكاتب الهندسية ووقت انتهائها، لافتاً إلى أنه قد تم إصدار 111 ترخيص برسوم 2902 دينار كويتي.

وأضاف العواد أنه قد تم إصدار 39 ترخيص بناء جديد فضلا عن 51 ترخيصاً تعديل وإضافة و 18 ترخيصاً هدم و2 ترخيص للزراعة إلى جانب إصدار ترخيص ترميم وترخيص للمظلات.

وأشار العواد إلى أن إجمالي الكتب التي تم رد فيها علي وزارة التجارة 3113 كتاب منها 2902 كتاب عبر التراسل الإلكتروني، مشيراً إلى أن إجمالي الكتب الصادرة من الإدارة 120 كتاب.