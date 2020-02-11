«الأسر المتعففة» تنظم يوم فرح لأيتامها

أعربت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجمعية الكويتية للأسر المتعففة الأستاذة مها القلاف عن شكرها الجزيل لإدارة مخيم وزارة الدفاع في منطقة صبحان لاستضافتهم فعالية الجمعية الخاصــة بالأيتام تحت شعار «فرحة يتيم» والذي شمل تنظيم العديد من الفعاليات المفرحة للأيتام وأهاليهم.

وقالت القلاف بأن مخيم وزارة الدفاع مشكورا قدم الاستضافة الكاملة لوفد جمعية الأسر المتعففة داخل المخيم أضافة إلى العديد من الشركات والجهات الراعية التي قدمت الوجبات والهدايا للأيتام والتذاكر وغيرها من الفعاليات التي أضفت الفرح والسرور والسعادة على اليوم منوهة بأن أكثر من 100 طفل مع أسرهم شاركوا في يوم « فرحة يتيم » منهم 30 من أعضاء نادي الجمعية « نادي خلك سند » والباقي أبناء الأسر المكفولين من قبل الجمعية .

وذكرت القلاف بأن السيد بدر المبارك رئيس مجلس إدارة الجمعية حضر جانبا من هذا اليوم وألقى كلمة الجمعية مشيرة بأن يوم اليتيم ابتدأ نشاطه من الـ 11 صباحا حتى الـ 9 مساء تخللته العديد من الفعاليات والمسابقات والألعاب الترفيهية وتوزيع الوجبات والضيافة عليهم .

ووصفت القلاف الرحلة بأنها كانت رحلة سعيدة على قلوب الأيتام أعطتهم فيضا من الطاقة الإيجابية انعكست إيجابيا على نفسياتهم وبعثت فيهم الأمل والتشجيع لممارسة حياتهم بشكل عادي وطبيعي ومن جانب آخر عملت الرحلة على تعزيز التواصل بين المحسنين والمستفيدين من الأيتام وعملت غلى تعزيز الروح الباذلة عندهم من خلال خلق مزيد من التعاطف مع مثل هذه الحالات وتعزيز المحبة للعمل الخيري والتواصل وتعميق الانخراط الإيجابي مع أنشطتهم .

وأوضحت القلاف بأن هذا اليوم المفرح بالنسبة للأيتام كان قد شملهم بالفرح والسرور مع أسرهم وأهليهم حيث قضوا يوما سعيدا امتلأ بالفرح والسعادة عبر فيه الأيتام عن بالغ سعادتهم فيه وبذلوا فيه طاقتهم وقد دعوا الله وأٍرهم من سويداء قلوبهم أن يحفظ الكويت وأهلها الطيبين .

وبينت القلاف ما لكفالة الأيتام من فضل كبير على الكفلاء الكرام وما تمثله من فرصة كبيرة لحنو القلب وترقيقه كما أن كفالة الأيتام تمثل فرصة للاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ومرافقته ولما لذلك من علو مكانة ورفعة عند الله تعالى منوهة بأن كفالة الأيتام داخل الكويت تمثل أجرا وقربة وصلة رحم من باب الأقربون أولى بالمعروف .

وختمت القلاف خاصة بالشكر لوكيل وزارة الدفاع الشيخ فهد جابر العلي الصباح ومدير مخيم وزارة الدفاع السيد محمد الفهد كما شكرت كل الجهات التي ساهمت في تقديم البوفيه والوجبات المصاحبة في المخيم والهدايا للمسابقات ووفروا الدعم والرعاية لكافة فعاليات يوم « فرحة يتيم ».