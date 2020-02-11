سمو الأمير يعزي الرئيس الصيني بضحايا فيروس كورونا

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا «فيروس كورونا المستجد» مؤكدا سموه تعاطف دولة الكويت مع جمهورية الصين الشعبية إزاء هذه الكارثة الصحية ومشيدا سموه في الوقت ذاته بالإجراءات الوقائية التي تتخذها جمهورية الصين الشعبية لمواجهة هذا الفيروس والحد من انتشاره واحتوائه راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا «فيروس كورونا المستجد» راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.