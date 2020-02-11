سمو رئيس مجلس الوزراء يصل إلى السعودية.. في زيارة أخوية

وصل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه الى الرياض اليوم في زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار الملك خالد أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي خالد الجابر الصباح وقنصل عام دولة الكويت لدى جدة وائل العنزي وأعضاء السفارة.