بن حثلين: تجديد ثقة الأمم المتحدة بالدكتور عبدالله المعتوق انعكاس للثقة بالعمل الخيري الكويتي

هنأ الناشط السياسي راكان بن حثلين رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المستشار بالديوان الأميري د. عبدالله المعتوق بتجديد الثقة به كمستشار خاص للأمين العام للأمم المتحدة للعام الرابع على التوالي.

وقال بن حثلين في تصريح صحفي إن الدكتور المعتوق أهل لهذه الثقة المتجددة نظرا لما عرف عنه من الاعتدال والوسطية وحب الخير للإنسانية، معتبرا أن هذه الثقة وسام شرف ومصدر فخر لنا ككويتيين جميعا.

وأكد أن تجديد الثقة بالدكتور المعتوق يعكس ثقة المجتمع الإنساني بالعمل الخيري الكويتي وتقديره للدور البارز الذي تلعبه الكويت بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في هذا الجانب.

وتمنى بن حثلين للمستشار الدكتور عبدالله المعتوق التوفيق في مواصلة جهوده في الدفع بعمليات إغاثة المنكوبين بمختلف أنحاء العالم، وعكس صورة مشرقة ومشرفة للخلق الإسلامي الرفيع في نظر العالم أجمع.