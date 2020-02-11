سمو الأمير يهنئ علي الغانم باختياره رئيساً فخرياً لغرفة التجارة العربية البريطانية

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى معالي علي محمد ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تهانيه بمناسبة إختياره رئيسا فخريا للغرفة العربية البريطانية من قبل مجلس إدارة الغرفة خلال الحفل الخاص الذي أقيم في العاصمة البريطانية مؤخرا مشيدا سموه رعاه الله بالثقة الكبيرة التي أولي إياها لهذا المنصب الرفيع تقديرا لجهوده الكبيرة والمتواصلة في توطيد العلاقات الإقتصادية والتجارية التي تجمع الدول العربية مع المملكة المتحدة الصديقة راجيا سموه حفظه الله له دوام التوفيق وموفور الصحة والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى معالي علي محمد ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ضمنها سموه حفظه الله خالص تهانيه بمناسبة إختياره رئيسا فخريا للغرفة العربية البريطانية من قبل مجلس إدارة الغرفة خلال الحفل الخاص الذي أقيم في العاصمة البريطانية مؤخرا متمنيا سموه له دوام التوفيق وموفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.