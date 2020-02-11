“النادي العلمي”: الرعاية السامية لمعرض “الاختراعات” تؤكد دعم سموه الدائم للشباب

قال رئيس مجلس إدارة النادي العلمي ورئيس اللجنة العليا للمعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط طلال الخرافي، إن الرعاية السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للمعرض منذ انطلاقته تأتي تأكيدا على دعم سموه لشباب الكويت ومخترعيها.

وذكر الخرافي في بيان صحافي اليوم، أن المعرض الدولي الـ 12 للاختراعات في الشرق الأوسط سيفتتح فعالياته الأحد المقبل، مبينا أن استدامة واستمرارية المعرض منذ انطلاقه في 2007 ما هي إلا دليل على تطور ونجاح النادي عامًا بعد عام.

وأفاد بأن المعرض لن يصل الى هذا المستوى المتطور لولا تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص مشيدا بدعم وزارة الداخلية في سرعة إصدار وإنجاز التراخيص والتأشيرات للمشاركين لتسهيل مهمة النادي العلمي في هذا الخصوص.

ولفت الى أن المعرض هو أحد فعاليات النادي العلمي الذي يعد القلب النابض للدور المجتمعي الحقيقي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني مضيفا أن المعرض هو جزء من كيان منظومة كبيرة نفتخر بها.

وبين أن الهدف من اقامة المعرض هو لقاء المستثمرين بالمخترعين وايجاد الفرص الإستثمارية المناسبة أمام القطاع الخاص للنهوض بالبحث العلمي اضافة الى انه فرصة لاحتكاك المخترعين العرب بنظرائهم الأجانب.

وذكر أن المعرض هذا العام سيشهد مشاركة جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وبعض الجامعات الخليجية والعربية علاوة على المشاركة المميزة لمجلس التعاون الخليجي ودعم أمينه العام وحرصه على التواجد في هذا الحدث الكبير.

وأكد أهمية المعرض ومكانته العالمية عبر مشاركة المنظمات العالمية المعنية بالاختراعات ومنها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «وايبو» التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو» ما يعكس دور الكويت الريادي في الشرق الأوسط.

من جانبه، أكد مدير إدارة الثقافة العلمية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور سلام العبلاني وفق البيان دعم المؤسسة للفعاليات التي تخدم المجتمع، إذ تنظر في شراكاتها مع الجهات غير الربحية إلى قدرة هذه الجهات على التأثير في المجتمع.

وأضاف العبلاني أن المؤسسة تشترك مع النادي العلمي في استهداف شريحة الشباب والجيل الناشئ مبينا أن النادي العلمي ركيزة أساسية ومنصة جيدة تحاكي فئة الشباب على نحو يمكنه من التعاون معها فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

من جهته أكد رئيس هيئة المحكمين بالمعرض الدولي الـ 12 للاخترعات في الشرق الأوسط ديفيد فاروقي بحسب البيان أهمية المعرض الذي يعتبر المنصة الوحيدة للاختراعات في الشرق الأوسط ويتيح الفرصة للعقول العربية لإبراز اختراعاتها.

وأوضح فاروقي ان قائمة الأعمال المشاركة في معرض هذا العام تضم مجموعة مهمة من الاختراعات المثيرة للاعجاب لافتا إلى أن معرض هذا العام يضم أكثر من 100 اختراع تغطي كل مناحي الحياة خصوصا في مجال المياه والمجال الطبي.

وأضاف أن هذه الاختراعات ستخضع لتقييم هيئة المحكمين التي تضم 34 عضوا من الأكاديميين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والأطباء والمتخصصين المحترفين في مجالات عدة.