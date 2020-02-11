“الهلال الأحمر الكويتي” يجري عمليات جراحية للاجئين السوريين في الأردن

بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتية اليوم الثلاثاء برنامجا لإجراء عمليات جراحية دقيقة وبسيطة مختلفة لنحو 50 لاجئا سوريا في الأردن على يد فريق من الأطباء والاستشاريين الكويتيين المتخصصين.

ويندرج هذا البرنامج ضمن اطار الحملة الاغاثية والطبية للجمعية التي انطلقت في العاصمة عمان اليوم بالتعاون مع «جمعية الهلال الأحمر الأردني» والتي تستهدف ايضا توزيع كسوة الشتاء والمساعدات والهدايا العينية على الأسر السورية اللاجئة والأطفال.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس ادارة «جمعية الهلال الاحمر الكويتية» الدكتور هلال الساير لوكالة الانباء الكويتية “ان الزيارة الحالية للأردن تهدف الى إجراء عمليات جراحية لشريحة اللاجئين السوريين في الاردن اضافة الى توزيع كسوة الشتاء على الأسر اللاجئة”.

واوضح الساير انه من المقرر ان يقوم الفريق الطبي الكويتي الذي يضم نخبة من الاستشاريين والمتخصصين بإجراء جراحات عامة وخاصة في العيون والكلى والمسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة بواقع 48 عملية على مدى ثلاثة أيام.

وعن التعاون القائم مع «جمعية الهلال الأحمر الأردني» اعرب عن الاعتزاز بالشراكة معها والتي تمتد لسنوات طويلة من العمل الاغاثي “المثمر” مثمنا في الوقت ذاته التعاون مع «المستشفى التخصصي» الذي يشارك بدور رئيس في اجراء العمليات للمرضى السوريين.

كما اشاد في هذا المجال بالجهود التي تبذلها سفارة الكويت في الأردن من حيث تسهيل مهام الفرق التطوعية وسائر مهام وبرامج الجمعية وذلك عبر التنسيق المستمر والمتابعة المباشرة خلال الحملات الإغاثية.

من جانبه قال رئيس الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد الحديد في تصريح مماثل ل ان الحملة الطبية الحالية للفريق الكويتي هي امتداد للتعاون القائم بين الهلالين الأردني والكويتي في مجال البرامج والأنشطة الطبية.

واعتبر الحديد ان المبادرة الجديدة لإجراء عمليات للاجئين السوريين تستهدف من هم بحاجة ماسة للتدخل الجراحي موضحا ان الهلال الأردني قام بترشيح حالات معينة ليقوم بمعالجتها الفريق الزائر.

واشاد بهذه المناسبة بحرص الهلال الأحمر الكويتي على الاستجابة لطلبات اللاجئين السوريين التي يرفعها له الهلال الأحمر الأردني منذ بداية الأزمة في جميع البرامج الإغاثية معربا عن التقدير والامتنان ل “هذا الحس الانساني الكبير للكويت قيادة وحكومة وشعبا”.

بدوره ثمن المدير العام ل«المستشفى التخصصي» الدكتور فوزي الحموري في تصريح ل الجهود التي تبذلها دولة الكويت لدعم الأردن في استضافته لاكثر من مليون وربع مليون لاجئ سوري وتوفير الامكانات اللازمة لذلك.

واوضح الحموري ان الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر الكويتي سيجري عمليات جراحية كاملة لمجموعة من اللاجئين السوريين التي يمثل الأطفال والنساء شريحة واسعة منها معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين المستشفى والهلال في المستقبل.

بدوره اكد السفير الكويتي لدى الأردن عزيز الديحاني ل على هامش جولته في «المستشفى التخصصي» مقر اجراء العمليات اهمية الوقوف على الاحتياجات الصحية والطبية للاجئين السوريين وتقديم الرعاية المناسبة لهم.

كما اكد الديحاني ان العمل الاغاثي التطوعي الكويتي مستمر في تلبية أهم احتياجات الأشقاء اللاجئين وتوفيرها لهم منذ اندلاع الأزمة السورية مشيرا الى الاهتمام الكويتي باللاجئين السوريين والذي يغطي جوانب انسانية مختلفة منها المتعلق بتوفير الرعاية الصحية.

وشدد على ان “هذا الاهتمام من الفرق الكويتية التطوعية والجمعيات الإغاثية الرسمية والأهلية ما هو الا ترجمة للتوجيهات النبيلة من لدن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح «قائد العمل الإنساني» بتخفيف المعاناة عن اللاجئين وأسرهم”. ويضم وفد «جمعية الهلال الأحمر الكويتية» الذي يرأسه الساير كلا من الأمين العام للجمعية مها البرجس ومدير الإدارة القانونية وشؤون المتطوعين الدكتور مساعد العنزي ومدير العلاقات العامة والاعلام خالد الزيد.

فيما يضم الفريق الطبي التطوعي الكويتي خمسة أطباء وهم الدكتور خالد الصبيح والدكتور خالد السبتي والدكتور سلمان الصباح والدكتور عبداللطيف التركي والدكتور احمد الملا إضافة إلى استشاريين متخصصين .