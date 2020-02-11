رئيس “لجنة الميثاق” يشيد بجهود الكويت لتعزيز حقوق الانسان

أشاد رئيس لجنة حقوق الانسان العربية « لجنة الميثاق » المستشار محمد الضاحي بجهود دولة الكويت في تعزيز ثقافة حقوق الانسان ونشرها وحمايتها.

وأشار الضاحي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية « كونا» اليوم الثلاثاء على هامش مشاركته في أعمال الدورة «47» للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان الى التزام دولة الكويت “الكامل” بالصكوك الدولية والاقليمية والعربية المعنية بقضايا حقوق الانسان.

وأكد الضاحي أن الأزمات “الخطيرة” التي يشهدها بعض البلدان العربية والمتغيرات في المنطقة سواء كانت ايجابية أو سلبية تتطلب تعزيز التعاون بين الاليات العربية المعنية بحقوق الانسان داخل منظومة الجامعة العربية والتشبث بالمنظومة العربية لحقوق الانسان.

وقال ان عملية فحص التقارير المتواترة من الدول العربية الى لجنة حقوق الانسان اظهرت الحاجة الى تعزيز جهود حظر التعذيب والحماية منه في التشريعات العربية وتعزيز الحق في المحاكمة العادلة الى جانب تعزيز جهود أعمال الحق في التنمية باعتباره من حقوق الانسان الاساسية.

وشدد على أهمية التركيز في مناقشات تقارير الدول العربية على مكافحة الارهاب وأثره على حماية حقوق الانسان او ما يمكن تسميته «حماية حقوق الانسان في سياق مكافحة الارهاب».

وأوضح أن لجنة حقوق الانسان العربية ناقشت التقارير “الأولية” لعشر دول عربية أطراف في الميثاق وهي «الكويت والاردن والجزائر والبحرين والامارات والعراق ولبنان والسودان والسعودية».

وأضاف أن كلا من «الكويت والاردن والجزائر والبحرين وقطر والامارات» قدمت تقريرها الدوري الاول عقب مرور الاجل المحدد في الميثاق لتقديم التقرير مؤكدا أن اللجنة تستعد خلال الفترة الزمنية المقبلة لمناقشة التقرير الدوري الأول لدولة الكويت الذي تسلمته نهاية شهر ديسمبر 2019.

ودعا الضاحي الدول العربية التي لم تصدق بعد على الميثاق العربي لحقوق الانسان الى التصديق من أجل استكمال عقد حقوق الانسان في جامعة الدول العربية مشيرا الى الدول التي صدقت على الميثاق وعددها حتى الآن 16 دولة.

وحث الدول الاطراف على النظر في تعديل الميثاق العربي لحقوق الانسان أو اضافة ملاحق اضافية تستجيب لأطر حقوق الانسان على المستويين الوطني والاقليمي.

وأشار الى ضرورة أن يتكامل الميثاق ويترابط مع النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان وذلك في ضوء الحاجة لتحديث المنظومة العربية لحقوق الانسان وفق أفضل الممارسات والتجارب في الأنظمة الاقليمية وبما يضمن تفعيل حماية حقوق الانسان في الوطن العربي.