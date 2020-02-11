اتفاقية شراكة بين الأمانة العامة للأوقاف وجمعية صندوق إعانة المرضى لعلاج الحالات المرضية المتعسرة ورعاية أسرهم

استكمالا لتفعيل الشراكة المجتمعية بين الامانة العامة للأوقاف وجمعية صندوق إعانة المرضى فقد تم تجديد اتفاقية الشراكة والتعاون التي سبق توقيعها منذ عام 2010 م لتنفيذ عددا من المشاريع العلاجية للحالات المرضية المتعسرة من غير القادرين على توفير ثمن العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة داخل الكويت.

وكشف مدير عام الجمعية جمال سالم الفوزان حجم التعاون الذي تم الاتفاق عليه والذي يبلغ قيمته 305117 د.ك وذلك وفق خطة تشغيلية قدمتها الجمعية واعتمدتها الأمانة تتولى بموجبها الجمعية بصرف معونات شهرية لاسر مرضى مقيمين بالكويت وغير قادرين على العمل بقيمة 14575 دينار، فيما تقوم الإدارة الطبية بالجمعية ببحث الحالات المرضية المتقدمة بطلبات الإعانة وتحديد أحتياجات المرضى من تغطية تكلفة جلسات غسيل الكلى او دعامات القلب و رسوم الاشعات المقطعية والرنين المغناطيسي والتحاليل إضافة إلى مشاريع التوعية الصحية من نشرات ومحاضرات التي تستهلك بمجموعها باقي المبلغ والبالغ 291142 دينار من مصرف الصدقات .

وثمن الفوزان التعاون المبارك بين الأمانة العامة للأوقاف وجمعية صندوق إعانة المرضى وشكرها على وقفتها مع مشاريع الجمعية الإنسانية والطبية والخيرية وسائر المؤسسات الداعمة ، متمنيا المزيد من الدعم والتعاون لاستكمال علاج الكثير من الحالات المرضية التي تتوافد على الإدارة الطبية من الجهات الرسمية والأهلية ودعم أهل الخير من أصحاب الأيادي البيضاء والمحسنين والمتبرعين، داعيا الله عز وجل ان يثيب القائمين على الأمانة العامة للأوقاف والواقفين خير الأجر وخير الثواب، وأن يديم على الكويت نعمة الامن والامان والرخاء والاستقرار وأن يحفظ أميرها وشعبها من كل مكروه وسوء .