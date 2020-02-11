«الخطوط الكويتية» الناقل الرسمي لمعرض «إكسبو ايطاليا الكويت»

رعت شركة الخطوط الجوية الكويتية معرض إكسبو ايطاليا الكويت كناقل رسمي والذي أقيم خلال الفترة من 6 الى 8 فبراير 2020 في أرض المعارض بمشرف تحت رعاية وحضور معالي وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، و سفير ايطاليا لدى الكويت كارلو بالدوتشي، حيث شارك في المعرض اكثر من 100 شركة إيطالية عرضت أحدث مشاريعها التي تختص بقطاع ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها اضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

كما قامت الخطوط الجوية الكويتية بالمشاركة في المعرض من خلال جناح خاص عرضت من خلاله الخدمات التي توفرها وتقدمها لعملائها الكرام وما وصلت إليه من تطور بالاضافة إلى تعريف الزوار الكرام بآخر انجازات الشركة.

وبهذا الشأن، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي: “أتت مشاركة الخطوط الجوية الكويتية في معرض إكسبو إيطاليا والذي يقام للمرة الاولى في الكويت، لأهميته في التعرف على أحدث المشاريع والمنتجات والخدمات الايطالية كذلك لتعريف الزوار الكرام بالخطوط الجوية الكويتية وآخر ما توصلت إليه من تطور في تقديم الخدمات لركابها الكرام سواء على متن طائراتها أو منذ حجزالعميل لتذاكر السفر حتى وصوله إلى وجهته المطلوبة”.

وأضاف العنزي : ” انطلاقاً من حرصها الدائم على دعم وتشجيع ورعاية المشاريع والمعارض الكويتية الجادة والهادفة تسعى الخطوط الجوية الكويتية لإبراز دورها الفعّال في المعارض والفعاليات التي تقام على أرض دولة الكويت كونها الناقل الوطني لدولة الكويت، وذلك تحقيقاً لرغبة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في تحول الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي، والذي يعود في نهاية المطاف لمصلحة تنمية وازدهار اقتصاد بلادنا الحبيبة الكويت”.

واختتم العنزي تصريحه بتقديم جزيل الشكر ووافر الامتنان للقائمين على معرض اكسبو ايطاليا للعمل نحو إنجاح فعاليات المعرض كما تقدم لمعالي وزير التجارة والصناعة السيد/ خالد الروضان على اهتمامه ودعمه للمعرض متمنياً للجميع مزيداً من التوفيق والسداد في خدمة الوطن.

الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية الكويتية تأسست في مارس عام 1954 وهي الناقل الوطني الرسمي لدولة الكويت حيث تم إنشائها كشركة خاصة تحت اسم الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة برأس مال قدره مليونا روبية «150 ألف دينار كويتي» ، وجاءت فكرة التأسيس لإثنين من رجال الاعمال الكويتيين وهما أحمد سعود الخالد، ونصف اليوسف النصف رحمهما الله.

وتقوم الخطوط الجوية الكويتية حالياً بتشغيل رحلاتها المنتظمة الى أكثر من 40 وجهة دولية تصل الشرق الأقصى والشرق الأوسط وغرب أوروبا و أمريكا الشمالية.