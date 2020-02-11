رؤساء تحرير الصحف المحلية في ضيافة متحف قصر السلام

بمناسبة قرب افتتاح قصر السلام أمام الجمهور، استقبل القصر وفدا صحافيا وإعلاميا رفيعا، بحضور رئيس تحرير جريدة الكويتية الزميل د. زهير إبراهيم العباد ..ورئيس تحرير الأنباء يوسف المرزوق ورئيس تحرير الرأي وليد الجاسم. . ورئيس تحرير القبس وليد النصف .ورئيس تحرير السياسة أحمد الجارالله .. ورئيس تحرير الصباح د.بركات الهديبان.. ورئيس تحرير الوسط عدنان الوزان.

وكان في استقبالهم من الديوان الأميري كل من رئيس الشؤون المالية عبدالعزيز إسحق، ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية يوسف الرومي، ورئيسة مركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري الشيخة منى الجابر، والشيخ جابر فهد الصباح، ووكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الإعلام الخارجي فيصل المتلقم.