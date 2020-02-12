بلدية «الأحمدي»: إصدار 583 ترخيصاً.. يناير الماضي

أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن الإنجازات التي حققتها إدارة التراخيص الهندسية بالأحمدي خلال شهر يناير الماضي حيث قامت الإدارة بإصدار 538 ترخيص لـ«بناء حديث – تعديل وإضافة – هدم».

وفي هذا الصدد، أوضح مدير إدارة التراخيص الهندسية م. جاسم محمد الخضر أن الإدارة قامت بإصدار كافة التراخيص الخاصة بالبناء بالسكن الخاص والاستثماري إلى جانب إصدار كافة التراخيص الخاصة بالتعديلات والإضافة والترميم والهدم ودراسة كافة المخططات الإنشائية للإعلانات بالإضافة إلى متابعة أعمال تعهدات الإشراف الخاصة بالمكاتب الهندسية ووقت انتهائها، لافتاً إلى أنه قد تم إصدار 583 ترخيصاً.

وأضاف م.الخضر أن مراقبة تراخيص البناء قامت بإصدار 212 تضمنت 102 ترخيص بناء جديد، 16 ترخيص إضافة، 11 ترخيص هدم، 4 تراخيص تعديل، 72 ترخيصاَ للإضافة والتعديل، ترخيصين للزراعة وتجديد رخصتين فضلا عن إصدار ترخيص ترميم، لافتاً إلى أن مراقبة تراخيص المحلات إصدرت 326 ترخيصاً.