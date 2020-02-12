الكويت تسلم مساهمة بقيمة 3 ملايين دولار للجنة الدولية للصليب الأحمر

سلم مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم اليوم الاربعاء مساهمة الكويت السنوية الطوعية الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر بقيمة ثلاثة ملايين دولار امريكي لدعم انشطتها في مناطق وبؤر الصراعات في العالم.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع المستشار الديبلوماسي للشرق الاوسط باللجنة الدولية للصليب الاحمر نيكولاس هاوتون بمقر المندوبية في جنيف.

وقال السفير الغنيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية عقب الاجتماع ان هذه المساهمة الطوعية ستعمل ايضا على دعم العمل الانساني لخدمة البشرية لاسيما وان الكويت ترتبط بعلاقات قوية وراسخة مع اللجنة تتطور دوما باستمرار لفائدة العمل الانساني الدولي.

واضاف ان دولة الكويت واللجنة الدولية للصليب الاحمر يتشاركان في حوار استراتيجي سنوي لمناقشة القضايا ذات الصلة.

واوضح السفير الغنيم ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية قد وقع ايضا مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر مذكرة تفاهم لدعم بعض البرامج الانسانية.

وقال “نحن في حالة تشاور دائم مع اللجنة بشأن سبل التعاون المثلى للتعامل مع القضايا الانسانية وكيف يمكن استحداث مساحات للتعاون المشترك في العديد من الملفات الانسانية”.

من جانبه، اشاد هاوتون في تصريح مماثل لـ بالدور الانساني الذي تؤديه دولة الكويت في التعامل مع الازمات الانسانية سواء في المنطقة او خارجها.

وقال “اننا نرى بإعجاب دور دولة الكويت الانساني الهام ليس في المنطقة فحسب بل ايضا في العديد من المناطق التي تعاني من ازمات انسانية”.

واضاف هاوتون ان العلاقات بين اللجنة الدولية للصليب الاحمر والكويت متميزة للغاية وتتطور بشكل مستمر.

واوضح ان الاجتماع مع السفير الغنيم كان ايجابيا للغاية اذ تمت مناقشة الحالة الانسانية في الشرق الاوسط وفي عدد من مناطق العالم المختلفة.