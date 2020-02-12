«الأرصاد»: استمرار برودة الطقس.. والحرارة إلى ارتفاع مساء غد

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية التابعة للادارة العامة للطيران المدني استمرار برودة الطقس في البلاد حتى صباح غد الخميس على أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي اعتبارا من مساء الغد.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية اليوم إن آخر التوقعات الجوية وخرائط النماذج العددية وصور الأقمار الاصطناعية تشير إلى تأثر البلاد بمرتفع جوي أدى إلى انخفاض درجات الحرارة إذ سجلت درجة الحرارة العظمى أمس الثلاثاء ما بين 14 و 16 درجة مئوية والصغرى ما بين 0 و 3 درجات.

وأضاف القراوي أن درجة الحرارة الصغرى سجلت فجر اليوم في السالمي «-4» والعبدلي «-1» والجهراء «1» ومدينة الكويت «5» والاحمدي «4» وكانت الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وسرعتها تترواح بين 20 و 40 كيلومترا في الساعة مما زاد في جفاف الجو وساعد في زيادة الإحساس ببرودة الطقس حيث يستمر هذا الطقس حتى صباح الغد.

وأوضح أن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع التدريجي من مساء يوم الغد متوقعا أن تكون درجة حرارة العظمى غدا ما بين 18 و 20 درجة والصغرى ما بين 3 و 5 درجات والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تترواح سرعتها ما بين 6 و 26 كيلومترا في الساعة.

واشار الى أن الطقس يوم الجمعة سيكون غائما جزئيا إلى غائم ودرجة حرارة العظمى ما بين 22 و 24 درجة والصغرى ما بين 5 و 8 درجات والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تترواح سرعتها بين 6 و 28 كيلومترا في الساعة.