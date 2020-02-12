«الصحة»: استقطاب الخبرات والمؤتمرات لتقديم أفضل خدمة صحية

قال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة الدكتور فواز الرفاعي اليوم الاربعاء إن الوزارة تحرص على إقامة المؤتمرات الطبية المتخصصة واستقطاب الخبرات من جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك بمناسبة افتتاح مؤتمر الأشعة التشخيصية «تطوير منظومه اشعة الطوارئ لتصوير الحالات الطارئة» اليوم ويستمر حتى 14 الشهر الجاري بالتعاون مع نخبة مميزة من الاستشاريين القادمين من عدة دول منها الولايات ‏المتحدة الامريكية والسعودية وكندا وسنغافورة.

وأضاف الرفاعي أن ما تشهده الكويت من تطور لافت في جميع المجالات وبالأخص القطاع الصحي لهو نتاج الجهود الحثيثة لتقديم أفضل خدمة ورعاية صحية من خلال خطوات عديدة مدروسة بعناية.

واشار الى التصوير الإشعاعي وما يمثله من أهمية قصوى في رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة وخصوصا فيما يتعلق بخدمات الطوارئ لحساسيتها وضرورة توفيرها بالسرعة المطلوبة لأهمية قسم الأشعة في تشخيص الأمراض.

واكد المساهمة الفعالة في إنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه لتوضيح أهمية الاشعة التشخيصية في تطوير وتشخيص الحالات بأقسام الطوارئ والأقسام الإكلينكية الأخرى من جراحة وباطنية وأطفال.

وأوضح ان هذا المؤتمر يناقش التطوير السريع في مختلف بلاد العالم للتصوير الاشعاعي وإيجاد فرص للتعاون المشترك بين جميع الجهات واستغلال الموارد البشرية والمالية المتوفرة بكفاءة واتقان للرقي والنهوض بمستوى هذه الخدمة.