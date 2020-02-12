الهيئة الخيرية: صاحب السمو هنأ المعتوق بتجديد اختياره مستشارًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة

‏قالت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، اليوم، إن رئيسها المستشار بالديوان الأميري الدكتور عبدالله المعتوق تلقى ‏برقية تهنئة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ‏عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تجديد اختياره مستشارا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس للعام الرابع على التوالي.

وذكرت الهيئة الخيرية في بيان صحافي أن ‏رئيسها الدكتور عبدالله المعتوق، ‏أعرب عن عظيم شكره ووافر تقديره لسمو أمير البلاد على مشاعر سموه الرقيقة والنبيلة التي تضمنتها برقية سموه.

وأضاف أن المعتوق أكد على أنه تلقى ‏تهنئة سمو أمير البلاد الغالية بتجديد اختياره مستشارا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة بكل معاني الفخر والاعتزاز والعرفان، سائلا الله سبحانه وتعالى، أن يسبغ على سموه نعمة الصحة والعافية وأن يحفظ بلادنا بقيادته الحكيمة واحة خير وسلام وأمن واستقرار ورخاء.